العراق يعلن عن البدء بعمليات استكشاف للغاز في الصحراء الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير النفط رئيس شركة النفط الوطنية العراقية إحسان عبد الجبار اليوم الخميس أن بلاده تعتزم تطوير خمسة رقع استكشافية للغاز في الصحراء الغربية لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت رئيس عبد الجبار خلال اجتماع موسع للشركة إلى" أهمية الإسراع بعمليات الاستكشاف في الصحراء الغربية لزيادة الاحتياطيات والإنتاج الوطني من الغاز ، التي تعد من أولويات تنفيذ المشاريع ضمن خطط وأهداف الشركة ووزارة النفط"، بحسب بيان لوزارة النفط العراقية.

وقال إن "خمس من أصل 16 رقعة استكشافية في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار (غربي العراق) سيتم إدراجها ضمن التخصيصات المالية لموازنة عام 2022 لأهميتها في الاستثمار الأمثل للغاز وتلبية الاحتياجات المحلية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لتقليل الكلف والمخاطر" .