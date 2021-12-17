عقار إيفوشيلد يحافظ على أنشطة التحييد ضد أوميكرون

قالت شركة أسترازينيكا، اليوم الخميس، إن عقار إيفوشيلد الذي أنتجته، وهو عبارة عن مركب لمضاد حيوي طويل المفعول للوقاية من كوفيد- 19، يحافظ على أنشطة التحييد (القضاء على آثار الفيروس) ضد سلالة أوميكرون من فيروس كورونا، بحسب بيانات جديدة قبل إجراء تجارب سريرية.

وبلغ خلال الدراسة التركيز المثبط لعقار أيفوشيلد 50 (التركيز المثبط هو وحدة قياس لقوة تحييد مضاد حيوي) 171 نانوجرام/ ميليجرام و 277 نانوجرام/ ميليجرام في اختبارين للتأكيد، بما يكفي لتحييد آثار الفيروس لدى من أصيبوا بالفيروس من قبل.

وأجرى الدراسة بصورة مستقلة خبراء من مركز التقييم البيولوجي والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وحصلت الدراسة على تمويل حكومي أمريكي.

وقال مين بانجالوس، نائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير في شركة أسترازينيكا: "تشير هذه الدراسة إلى أن إيفوشيلد يحافظ على أنشطة التحييد ضد سلالة أوميكرون".