هيومان رايتس ووتش: قوات تيجراي أعدمت مدنيين في بلدتين إثيوبيتين

ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أن قوات تيجراي التي تقاتل الحكومة الإثيوبية أعدمت مدنيين في بلدتين تقعان في منطقة أمهرة في البلاد أوائل العام الجاري.

وفي تقرير صدر اليوم الخميس، قالت المنظمة إن عمليات القتل وقعت بين 31 أغسطس والتاسع من سبتمبر الماضيين.

وجاء في التقرير "في 31 أغسطس، دخلت قوات تيجراي قرية تشينا وانخرطوا في قتال متقطع وأحيانا كثيف مع القوات الاتحادية الإثيوبية ومسلحي أمهرة المتحالفين".

وقال سكان لهيومان رايتس ووتش إنه على مدار الخمسة أيام التالية أعدمت قوات تيجراي 26 مدنيا في 15 حادثا منفصلا قبل الانسحاب في الرابع من سبتمبر الماضي.

وقالت هيومان رايتس ووتش "قال الشهود إنه في التاسع من سبتمبر في بلدة كوبو، أعدمت قوات تيجراي بدون محاكمة ما إجماليه 23 شخصا في أربع حوادث منفصلة.

وكانت عمليات القتل انتقاما على ما يبدو من الهجمات التي شنها مزارعون على قوات تيجراي المتقدمة في وقت مبكر من ذلك اليوم".

وقال رجل فر من كوبو في منتصف سبتمبر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)عبر الهاتف إنه شخصيا كان على دراية بإحدى تلك الحوادث على مشارف البلدة التي قتل فيها مقاتلو تيجراي ثلاثة أشخاص.

ودعت هيومان رايتس ووتش إلى "تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المزعومة في منطقتي تيجراي وأمهرة بإثيوبيا".

ولم يرد مسؤولو تيجراي بعد على تقرير هيومان رايتس ووتش ولكن نفوا في وقت سابق أن قواتهم ارتكبت تلك الأعمال الوحشية.

وهناك مخاوف في أن يكون الصراع في إثيوبيا الذي بدأ في نوفمبر 2020 قد تسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح ملايين آخرين.

ويواجه طرفا الصراع اتهامات بتنفيذ عمليات قتل وانتهاكات حقوقية وغيرها من اشكال العنف.