وزيرة الثقافة السورية تبارك إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني لليونيسكو

باركت وزيرة الثقافة السورية، الدكتورة لبانة مشوح، إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، معتبرة أن "إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني يؤكد اعتراف العالم بأننا بناة حضارة".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الخميس، عن الوزيرة مشوح قولها، خلال مؤتمر صحفي: "بذلنا جهوداً كبيرة لإدراج منظمة اليونسكو القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني".

وأضافت: "10 سنوات من الحرب الإرهابية، واليوم بعد تحرير الجزء الأكبر من أراضينا نحن محاصرون اقتصادياً ونفسياً والهدف من ذلك تدمير الهوية والإرادة السورية والقدرة على الصمود والعطاء".

ولفتت إلى أن "إدراج اليونسكو القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني يؤكد أن العالم يعترف بأننا بناة حضارة، وأن ثقافتنا التي بنيناها وتوارثناها عبر الأجيال معترف بها عالمياً".

وقالت: "نحن اليوم نخرق الحصار المفروض علينا ونفتح نوافذ جديدة ونعمل على توسيع دائرتها، مؤكدة "أننا نستطيع أن نتربع على خارطة العالم الثقافية وهذا يمكننا من الانتقال إلى خارطة العالم السياحية".

كانت منظمة اليونيسكو أدرجت، أمس الأربعاء، القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ16 للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي اللامادي في فرنسا.