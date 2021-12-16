تنظم الشركة المصرية للتكرير، إحدى الشركات التابعة لشركة القلعة في مجال الطاقة، الحفل السنوي الخامس لمبادرتها التعليمية "مستقبلي للمنح الدراسية للطلبة وللمعلمين"، حيث تقدم آخر تطورات وإنجازات المبادرة خلال الخمسة سنوات الماضية واستعراض لبعض قصص النجاح.

يشمل برنامج الاحتفالية جلسة نقاشية استباقية يتم من خلالها إطلاق النسخة الخامسة من برنامج "مستقبلي"، أحد برامج التنمية المجتمعية التابع للشركة، مع فرصة الاستماع لأخر تطورات المشروع ومحاوره الثلاثة الاقتصادي والبيئي والمجتمعي وعمل مقابلات مع قصص نجاح المستفيدين من البرنامج وأثره وشركاء النجاح.

كما سيتم خلال الاحتفالية الإعلان عن أسماء الدفعات الجديدة من منحة مستقبلي وعرض قصص نجاح المستفيدين من مبادرات التنمية المجتمعية التي تقوم بها الشركة المصرية للتكرير في إطار استراتيجيتها الهادفة وسعيها الدائم للنهوض بالمنطقة، بحضور الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، والدكتور محمد سعد، رئيس الشركة المصرية للتكرير.

وتقام حلقة نقاشية الأربعاء 22 ديسمبر 2021 عصراً بحضور كبار مسئولي الشركة المصرية للتكرير وممثلي قطاع التنمية المجتمعية للشركة بموقع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، وتبدأ فاعليات الاحتفالية في بحضور كبار مسئولي شركة القلعة والشركة المصرية للتكرير وأبرز شخصيات المجتمع المحلى وممثلي شركاء النجاح للمبادرة من الجامعات والهيئات والوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

تشمل الاحتفالية الإعلان عن الدفعة الخامسة من الطلاب الحائزين على منح مستقبلي السنوية للطلبة، والتي نتشرف بإعلان عدد المستفيدين منها هذا العام لـ18 مستفيدا من أوائل الثانوية العامة من المدارس الحكومية من المناطق المحيطة بمشروع الشركة المصرية للتكرير وهم مسطرد والخصوص وشبرا الخيمة والمطرية، ليصل إجمالي العدد إلى 118 طالبا وطالبة.

كما تشمل الإعلان عن الدفعة الثانية من منح مستقبلي للتعليم الفني وتشمل 26 منحة مقدمة لمجموعة من الطلاب من المناطق المحيطة لاستكمال مسيرتهم العلمية في معهد دون بوسكو للتعليم الفني ليصل عدد المستفيدين إلى 52 مستفيدا في مجالات الخراطة واللحام.

سيشهد الحفل أيضا الإعلان عن الدفعة الخامسة من منح مستقبلي السنوية للمعلمين و٣٤ مستفيد جدد من المعلمين الحائزين على المنح الدراسية السنوية من المناطق المحيطة ليصل عدد المعلمين المستفيدين لـ130 معلماً حتى عام 2021 بمنح دراسية بكلية الدراسات العليا في التربية بالجامعة الأمريكية؛ للمساهمة في تحسين قدراتهم التعليمية وتطوير مهاراتهم الإبداعية.

وقامت الشركة المصرية للتكرير عام 2016 بإطلاق برنامج المنح الدراسية السنوية "مستقبلي للطلبة" ثم تلته بإطلاق برنامج منح "مستقبلي للمعلمين" في بداية عام 2017 وثم إضافة منح مستقبلي للتعليم الفني في عام 2019.

ومبادرة مستقبلي هي مبادرة تعليمية شاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية تهدف إلى تحسين جودة التعليم في المدارس الحكومية وإتاحة فر ص التعليم المتكافئة لأبناء المناطق المحيطة بمشروع الشركة، وذلك من خلال تقديم المنح الدراسية لطلبة الجامعات والخريجين وطلاب التعليم الفني وكذلك البرامج التدريبية للمعلمين.

يهدف البرنامج إلى المساهمة في إثراء المستقبل العلمي للطلاب والمعلمين وخريجي الجامعات ولتوفير فرص تعليمية لا يحظى بها أبناء المنطقة وذلك من أجل خلق نماذج تساهم في التغيير الإيجابي بالمجتمعات المحيطة بالمشروع وبمصر.

تركز الشركة المصرية للتكرير في استراتيجيتها الهادفة للنهوض بأوضاع المجتمعات المحيطة على أربعة محاور رئيسية هي برنامج دعم التعليم والمنح الدراسية للمعلمين والطلبة - «مستقبلي»، برنامج زيادة الدخل والتمكين الاقتصادي وريادة الاعمال للمرأة والشباب - «مشروعي» و«تمكين»، برنامج بناء قدرات الشباب - «ريادة»، برنامج دعم ذوي الاحتياجات الخاصة - «تكافل».

ونجحت برامج التنمية المجتمعية التابعة للشركة المصرية للتكرير حتى الآن في تلبية العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ17، ومن بينها الهدف الرابع الخاص "بتحسين جودة التعليم"، والهدف الخامس الخاص "بالمساواة بين الجنسين"، والهدف الثامن الخاص "بتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي"، والهدف التاسع الخاص "بالصناعة والابتكار والبنية الأساسية"، والهدف العاشر الخاص "بالحد من أوجه عدم المساواة"، والهادف الثاني عشر الخاص "بالإنتاج والاستهلاك المسئولان"، والهدف السابع عشر الخاص "بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

تأتي مبادرات الشركة المصرية للتكرير في إطار إيمان شركة القلعة وشركاتها التابعة بأهمية الاستثمار المسئول ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق مردود اقتصادي ومجتمعي وبيئي مستدام.

وتركز القلعة بصفة خاصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال مجموعة متكاملة من برامج التنمية المجتمعية والتي تركز على تحقيق تغيير إيجابي والازدهار في المجتمعات التي تعمل بها والمساهمة في تنمية الطاقات البشرية بتكافؤ ومساواة وتحسين جودة التعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالإضافة إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل في مصر وخلق بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمول وتمكين المرأة في المناصب القيادية.

وتمثل المرأة حوالي 50% من المستفيدين من برامج التنمية المجتمعية لشركة القلعة وشركاتها التابعة.