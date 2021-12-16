مفيد فوزي لتامر أمين: سائق أخبرني أنه يتناول حبوب منع الحمل ليخفي أثر تعاطيه المخدرات

تحدّث الإعلامي مفيد فوزي، عن المدمنين خاصة بعد تطبيق الدولة لقانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، مساء الأربعاء، أن إحدى الحيل غير المتوقعة التي قام بها أحد السائقين المدمنين، قائلا: "اعترف لي سواق مدمن أنه بتناول قرصين من حبوب منع الحمل الخاص بالسيدات ليغير في هرموناته حتى لا يكشف أمره".

وأكد ضرورة أن تنظر الدولة لهذه الحيل وتضعها في الاعتبار بقوله: "لازم تبقى محل نظر الشرطة والدولة، فيه ناس كتير بتتحايل وبتتحدى القانون".

ومن جانبه، أكد تامر أمين أن أبواب الدولة مفتوحة لمن يطلب العلاج، أما من يصمم على ارتكاب جريمة تعاطي المخدرات لابد من معاقبته.

وقال أمين: "اللي عايز يروح يتعالج أبوابنا مفتوحة وبالمجان وفي سرية تامة لكن اللي مصمم على التعاطي في القانون اسمه جريمة سيتم الإبلاغ عنه ومعاقبته".