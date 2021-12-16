رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد تكثيف دعم الاتحاد الأوروبي لمولدوفا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروزولا فون دير لاين أمس الأربعاء على تكثيف دعم الاتحاد الأوروبي لمولدوفا فيما يتعلق بامدادات الطاقة.



جاء ذلك خلال لقاء فون دير لاين مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو في بروكسل أمس على هامش حضورهم اجتماعات قم الشراقة الشرقية التي تشمل الاتحاد الوروبي مع مجموعة دول شرق أوروبا.



وقالت فون دير لاين "يسعدني جدًا أن أرحب بالرئيسة مايا ساندو. لقد أجرينا مناقشات مكثفة في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما حول أزمة إمدادات الغاز التي تواجهها مولدوفا. لقد أعلنت عن حزمة طوارئ لتكثيف دعمنا لمولدوفا".



وتابعت "يسعدني جدًا أن المفوض -الأوروبي لتعزيز الروابط مع دول جوار الاتحاد الأوروبي أوليفر- فارهيلي ووزير خارجية مولدوفا-نيكولاي بوبيسكو- يوقعان على هذه الحزمة اليوم".



وأضافت"نحن نقدم 60 مليون يورو للحد من تأثير ارتفاع أسعار الغاز على الأشخاص الأكثر ضعفا في مولدوفا.