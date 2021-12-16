مهرجان القاهرة للفيلم القصير يعلن عن عرض «خديجة» في افتتاح الدورة الثالثة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة للفيلم القصير، عن اختيارها فيلم "خديجة" لحفل افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل 21 ديسمبر بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

والفيلم إخراج مراد مصطفى، وتم اختيارة في المسابقات الرسمية لمهرجان "كليرمون فيران" السينمائي الدولي بفرنسا في دورته الـ٤٤.

وتدور أحداث الفيلم حول "‎خديجة"، أم شابة في الـ18 من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحد الأيام تذهب للتجول في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات ولكن تشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة.

وعلى الجانب الآخر، تشهد الدورة الثالثة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير مشاركة نحو 42 فيلما من عدة دول عربية، تتنافس في 5 مسابقات مختلفة.

وأعلنت إدارة المهرجان، مؤخرا عن أعضاء لجان التحكيم التي تتضم شخصيات سينمائية بارزة، فيشارك في عضوية لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير كل من الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير نزار شاكر، والمنتج والمخرج محمد تيمور.

وأما في مسابقة الفيلم التسجيلي القصير فتضم لجنة التحكيم كل من الناقد السينمائي محمد سيد عبدالرحيم ومدير التصوير تامر جوزيف، والمخرجة مي زايد، وفي مسابقة "أفلام الطلبة" فتتكون لجنة التحكيم من دكتور أحمد فهمي عبدالظاهر أستاذ ورئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما، ودكتور محمد شفيق مدير التصوير، والمخرج أحمد حسن.

وفي مسابقة "محمد بيومي" تتكون لجنة التحكيم من المخرج محمد هاني والمخرج إيهاب عمرو والناقد السينمائي احمد عسر، وأخيرا مسابقة "عزيزة أمير" وتتكون لجنة التحكيم من الدكتورة ثناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والدكتورة إيمان يونس وكيل المعهد العالي للسينما، والمخرجة ماري بدير.

ومن ناحية أخرى، أعلنت إدارة المهرجان عن تكريمها عدد من رموز السينما وهم المخرجة هالة خليل ومدير التصوير محمود عبدالسميع والفنان أحمد كمال.