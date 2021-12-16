 الوزراء يوافق على تعديل قانون ذوي الإعاقة لتمكين ذويهم من قيادة سياراتهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوزراء يوافق على تعديل قانون ذوي الإعاقة لتمكين ذويهم من قيادة سياراتهم

محمد عنتر
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 1:45 م | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 1:45 م

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيرا عليهم.

ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما ينص القانون في صورته الحالية، وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الإستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.

 


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