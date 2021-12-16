محافظ مطروح يفتتح وحدة قرية النصر الصحية بعد انتهاء تطويرها

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية النصر، ضمن عدد من الافتتاحات في احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي رقم ١٠٦.

وخلال تفقده لأقسام وعيادات الوحدة الصحية، والاطمئنان على توافر الأدوية بصيدلية الوحدة، وجه محافظ مطروح بدراسة إنشاء مكتب صحة لتقديم خدمات تسجيل للمواليد والوفيات بالوحدة ليخدم القرية والقرى القريبة للتيسير على الأهالي، وكذلك تفعيل دور عيادة طب الاسرة في عمل تأريخ السجل المرضي للأسر بنطاق القرى التابعة للوحدة والوحدة الصحية بقرية النصر.

وجرت أعمال التطوير بتكلفة 320 ألف جنيه وتخدم نحو 6150 نسمة، تضم عيادة طب أسرة، وطوارئ واستقبال، وعيادة أسنان جديدة، معمل تحاليل، وسكن أطباء وتمريض.