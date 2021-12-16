بريطانيا ترجح: تقييد السفر لن يساهم في السيطرة على متحور أوميكرون

قالت الحكومة البريطانية إنها لا تعتقد بأن تقييد السفر قد يساهم في السيطرة على متحور «أوميكرون» كورونا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 78 ألفًا و610 إصابات جديدة بفيروس كورونا – في أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بدء الوباء - ليرتفع إجمالي الإصابات في بريطانيا 11 مليونًا و10 آلاف و286 إصابة.

ونقلًا عن الموقع الرسمي لوزارة الصحة البريطانية، مساء الأربعاء، سجلت بريطانيا 165 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 146 ألفًا و791.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من انتشار متحور «أوميكرون» من فيروس كورونا بمعدل لم نشهده مع المتغيرات السابقة.

وأضاف جيبريسوس - في تصريحات صحفية نقلتها قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الميل إلى استبعاد هذا المتحور باعتباره معتدل أمر مثير للقلق، مؤكدًا أن متحور «أوميكرون» قد تم اكتشافه في 77 دولة حول العالم حتى الآن.