مجلس الاتحاد الروسي: الهدف من تشويه صورة الانتخابات البرلمانية هو تغير السلطة في روسيا

اتهمت لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا للبرلمان، الغرب بأنه يهدف عبر تشويه سمعة انتخابات مجلس الدوما (مجلس النواب) في دورته التشريعية الثامنة إلى تغيير السلطة خلال الانتخابات الرئاسية الروسية في عام 2024 وتغيير أسس سياسة روسيا الداخلية والخارجية.

وذكر التقرير السنوي للجنة المذكورة، نُشر اليوم الأربعاء، أن الإجراءات المدمرة للغرب سعت إلى تحقيق المزيد من الأهداف طويلة المدى، ومنها تغير الحكومة في روسيا وأسس سياستها الداخلية والخارجية، لجعل موسكو ملائمة للسيطرة الخارجية خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات الغربية تمثل وسيلة لاحتواء روسيا وإضعافها، مشيرًا إلى أن الإجراءات الرئيسية للقوى الخارجية في عام 2021 كانت تستهدف انتخابات نواب مجلس الدوما، التي أجريت في روسيا.