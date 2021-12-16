الصحة الفلسطينية تعلن اكتشاف أول 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن تسجيل أول ثلاث إصابات بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.



وذكر الناطق باسم الوزارة كمال الشخرة في بيان صحفي، أن الحالات المسجلة المصابة بالمتحور لمواطنين من رام الله والخليل وطوباس في الضفة الغربية.



وأضاف الشخرة "أن المصابين الثلاثة كانوا قادمين من الخارج، وقد أجريت لهم الفحوصات اللازمة في المختبرات المحلية وتبين إصابتهم بمتحور أوميكرون"، مشيرا إلى أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر للمخالطين لإجراء الفحوصات اللازمة.



وسجلت الأراضي الفلسطينية حتى اليوم أكثر من 465 ألف إصابة بجائحة كورونا منهم 4858 حالة وفاة بحسب إحصائيات رسمية.