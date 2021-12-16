3 شركات ترفض المشاركة في مزايدة إنتاج السجائر الجديدة

الشركات الثلاث حددت 4 أسباب لامتناعها عن المشاركة بينها عدم استجابة هيئة التنمية الصناعية لمقترحاتها السابقة

تقدمت 3 شركات مصنعة للسجائر فى مصر وهما «بريتش أمريكان توباكو، وأدخنة النخلة (JTI)، والمنصور الدولية للتوزيع»، في مذكرة اليوم لرئيس شعبة الدخان، حصلت «الشروق» على نسخة منها، تخص رخصة إنتاج السجائر الجديدة.

وقالت الشركات في المذكرة، إنها لن تشارك في الجلسات الاجرائية المتعلقة بالمزايدة، بسبب عدم استجابة هيئة التنمية الصناعية لشروطها السابقة.

ولم تعد هذه هي المرة الأولى التي ترفض نفس الشركات المشاركة في المزايدة، حيث أقامت هيئة التنمية الصناعية مطلع أغسطس الماضي، جلسة تقديم العروض الفنية الخاصة بالمناقصة بمشاركة 4 شركات، ولم تتلقَ إلا عرضا فنيا واحدا من الشركة المتحدة للتبغ التابعة لـ«فيليب موريس»، وامتنعت أيضا الشركات الثلاث من المشاركة.

وذكرت المذكرة أن هناك 4 أسباب وراء رفض هذه الشركات من المشاركة في رخصة السجائر الجديدة، حيث تضمن السبب الأول، أن الشروط والمواصفات الجديدة سيترتب عليها خلق حالة شبه احتكارية بسوق السجائر وعدم وجود منافسة حرة، حيث أن يحدد الطرح أن لا تقل قيمة الترخيص عن 2 مليار دولار لرخصة السجائر التقليدية، بالإضافة إلى قيمة رخصة البدائل الإلكترونية.

وأكد السبب الثاني، على أهمية إصدار رخص متعددة بطاقة إنتاجية متدرجة، حيث أن هذا يضمن للشركات العمل في مناخ عادل لا يوجد فيخ ممارسات احتكارية.

وأوضحت الشركات في سببها الثالث، انها لن تستطيع المنافسة على هذه الرخصة بشروطها الحالية، سواء منفردة أو في شكل مجمع من خلال تحالف يضم الشركات الثلاثة.

وأوضحت الشركات في سبب الامتناع عن المشاركة الرابع والأخير، أنهم قد سبق لهم التقدم بعدم تضمين منتجات الجيل الجديد (التبغ المسخن والسائل الإلكتروني)، في الرخصة الحالية، إلا أنه قد تم تجاهل ذلك.

وأعلنت هيئة التنمية الصناعية في وقت سابق، مزايدة لرخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في 23 أبريل المقبل

وحددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر، الجهة المانحة للرخصة، 16 ديسمبر موعداً لتلقي الاستفسارات من الشركات الراغبة في التقدم للمزايدة على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض الفنية والمالية 23 يناير المقبل، وجلسة إجراء المزايدة في 3 أبريل 2022.

وطرحت الهيئة في وقت سابق من هذا العام نفس الرخصة قبل أن طلبت هذه الشركات بتجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع، لتعود الهيئة وتعدلها، لكن لم يتقدم حينها إلا شركة واحدة فقط للمزايدة هي المتحدة للتبغ موريس التابعة لفيليب موريس العالمية، ولم تعلن حينها الهيئة فوز الشركة.

وفيما يتعلق بشروط المزايدة المعدلة اخيرا من قبل هيئة التنمية الصناعية، فلم تختلف باقي الشروط عن المزايدة السابقة التي لم تكتمل بإعلان فائز، فاشترطت أيضاً مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز، وأن تدفع الشركات الراغبة في المشاركة 30 مليون جنيه تأميناً، وفي حالة الفوز يتم سداد قيمة الرخصة كل شهر من تاريخ الإعلان أو التقسيط بسداد 25% ثم 3 أقساط ربع سنوية بالفوائد المستحقة خلال الفترة.

وتضمنت الشروط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 مليار سيجارة سنوياً، والحد الأدنى مليار سيجارة بغرض البيع محلياً، وتقوم الشركة الفائزة بالمزايدة بإنتاج السجائر الشعبية لكن بغرض تصديرها.