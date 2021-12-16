الحكومة توافق على تعديل اتفاق مع البنك الأوروبي لتسهيل شراء 100 جرار للسكة الحديد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر"برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع بتاريخ 1/11/2021.

وتهدف المنحة إلى تسهيل التنفيذ المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ووفقا للتعديل تُزود المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين فى البنك الأوروبى لإعمار البيئة بمبلغ 210 آلاف يورو لتُصبح القيمة الإجمالية لها ما يصل إلى 765 ألفا و343 يورو.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" رقم 219 المُعتمد فى روما خلال الفترة من 17-18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة مصر فى هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى، وذلك بهدف المحافظة على عضويتها فى المجلس التنفيذى للإيفاد، وضمان الحصول على قدر أكبر من المنح والقروض الميسرة.