وفاة 4 أطفال وإصابة آخرين في حادث قلعة المطاط بأستراليا

قالت الشرطة الأسترالية، إن أربعة أطفال لقوا حتفهم، وأصيب عدد آخر من الأطفال بجروح خطيرة في حادث لعبة أطفال مصنوعة من المطاط المنفوخ على هيئة قلعة، وقع في وقت سابق اليوم الخميس، في ولاية تسمانيا.

وقالت شرطة تسمانيا، في بيان صدر في منتصف النهار (الساعة 0100 بتوقيت جرينتش) إن الرياح اقتلعت القلعة وأطاحت بها في الهواء خلال أحد الأنشطة للاحتفال بنهاية العام في مدرسة ابتدائية في ديفونبورت شمال غربي الولاية.

وأضاف البيان أن "عددا من الأطفال سقطوا من ارتفاع نحو عشرة أمتار الساعة العاشرة صباحا تقريبا"، وإنهم "يتلقون حاليا علاجا طبيا في مكان الحادث وكذلك في المستشفيات".

وفي وقت لاحق قال المتحدث باسم الشرطة دارين هاين، إن الحادث أسفر عن مقتل فتاتين وصبيين. وأضاف أن أربعة أطفال آخرين يتلقون العلاج في المستشفى وحالتهم خطيرة.

وأعربت الشرطة عن تعاطفها مع أسر وأحباء الضحايا، مشيرة إلى أن عدة مروحيات تعاملت مع الحادث، بينما تواجدت الشرطة وخدمات الطوارئ في الموقع.

وتم غلق المدرسة وهرع الآباء إلى مكان الحادث لاصطحاب أطفالهم، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية.

وكتب رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، في تغريدة على تويتر: "قلبي ينفطر من أجل كل من تضرروا من المأساة في مدرسة هيلكريست الابتدائية في تسمانيا اليوم".

وأضاف: "أصلي من أجل أسر وأصدقاء الطفلين اللذين لقيا حتفهما والأطفال المصابين، ومن أجل من واجهوا الحادث أولا وجميع هؤلاء الذين شهدوا هذا الحادث المؤلم للغاية".