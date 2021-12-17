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ضبط 146 هاربا من تنفيذ أحكام في فارسكور بدمياط

حلمي ياسين
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 11:58 م | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 11:58 م

شنت مديرية أمن دمياط،حملة مكبرة، باشراف اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، حملة لتحقيق الانضباط وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط الخارجين على القانون، وذلك بدائرة مركز شرطة فارسكور، وتم التأكيد على مراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين. 

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط برئاسة العميد توفيق جاد مدير ادارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فارسكور، برئاسة الرائد يوسف البشلاوي، والقوة المرافقة له، من ضبط 146 محكومًا عليهم، وهاربين من أحكام قضائية متنوعة، مابين مخدرات وسلاح وسرقة بالاكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال المقبوض عليهم واحالتهم للنيابة العامة.

ياتى ذلك في إطار الحملات المستمرة التي تشنها مديرية أمن دمياط لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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