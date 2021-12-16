وزير الصحة الألماني: لقاحات بيونتيك المتوافرة أقل مما يطلبه الأطباء

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أن لقاحات بيونتيك المضادة لكورونا التي يمكن توريدها في الفترة الحالية أقل مما يطلبه الأطباء.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال لاوترباخ اليوم الأربعاء:" يمكنننا توريد 2ر1 مليون جرعة من بيونتيك لكل ألمانيا في الأسبوع المقبل و800 ألف جرعة في الأسبوع التالي له، و2ر1 مليون جرعة بعد ذلك".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذه الكميات " أقل بكثير مما يطلبه الأطباء كل أسبوع".

وتابع لاوترباخ أن هذه احتياطات وأنهم يعطون كل الجرعات لأن حملة التطعيم يجب أن تسير بشكل جيد بقدر المستطاع.

كان لاوترباخ أعلن مساء أمس الثلاثاء عن وجود " نقص في اللقاحات" للربع الأول من العام المقبل، وفي رد فعل من الحكومة تقرر اليوم شراء أكثر من 90 مليون جرعة لقاح إضافية من لقاح بيونتيك.

من جانبه، انتقد التحالف المسيحي لاوترباخ قائلا إنه يشعل "النار" ليلعب بعد ذلك دور رجل الإطفاء.

وفيما يتعلق بالثلاثة ملايين جرعة من لقاح بيونتيك المخصصة للأسابيع الثلاثة المقبلة، قال لاوترباخ إنه قسم الكمية المتاحة على أساس فكرة أن التطعيمات ستكون كثيرة في الأسبوع المقبل ثم ستقل في أسبوع عيد الميلاد ثم ستعاود الزيادة في الأسبوع التالي عليه " وببساطة ليس هناك أكثر من ذلك، ونحن لا نستطيع أن نخدم الأطباء الذين يطلبون المزيد الآن".

واستطرد لاوترباخ:" أحاول الآن إعادة شراء لقاحات من دول في شرق أوروبا كحل طارئ" مشيرا إلى أن جزءا من اللقاحات التي تم تسليمها هناك لا يمكن إعطاؤها.