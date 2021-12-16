تعرض الممثل الأمريكي بن أفليك، أمس الأربعاء، لهجوم كبير من مغردي "تويتر"، حيث تم انتقاده بسبب التصريحات التي أدلى بها خلال استضافته بالبرنامج الإذاعي "ذا هاورد ستيرن شو"، أول أمس الثلاثاء، التي قال فيها إنه أدمن شرب الكحوليات بسبب زواجه من زوجته السابقة وأم أبناؤه الممثلة الأمريكية جينيفر جارنر.

وقال أفليك، خلال المقابلة: "سبب إدماني على شرب الكحول هو زواجي من جينيفر، لأنني كنت أشعر بأنني محاصر في هذه الزيجة، فلا أستطيع الرحيل بسبب أبنائي، لكنني في نفس الوقت لست سعيدا، فماذا أفعل؟ ظللت أشرب الكحول وأستلقي على الكنبة، لكنني وجدت في النهاية أن هذا ليس الحل لمشكلاتي".

وأوضح أنه كان يحترم جينيفر، لكنه كان يعلم أنهما لابد ألا يكونا سويا لأن زواجهما غير ناجح، مؤكدا أنهما حاولا إنجاح الزواج من أجل أبناءهما، لكنهما وجدا في النهاية أنهما لا يريدا لأبناءهما أن يكون هذا الزواج هو النموذج بالنسبة لهم، لأنه كان زواجا محكوما عليه بالفشل، هذا بحسب ما ذكر في موقع "توداي".

غضب العديد من متابعي "أفليك" من هذه التصريحات، حيث تصدر اسمه تريند تويتر بأمريكا، فقال أحد المتابعين: "بن أفليك وصل لأدنى مستوى ممكن أن يصل إليه أي شخص، بعدما نسب لزواجه من جينيفر جارنر مسؤولية إدمانه للكحول، وهو الوحيد المسؤول عن قراره بالإدمان".

في حين أكد آخر أن "أفليك أثبت للعالم أنه لديه خطأ كبير بجانب الإدمان، وهو عدم تحمله للمسؤولية تجاه أي شيء"، وأوضحت إحدى المتابعات أن "أفليك كان لابد وأن يحتفظ بهذا الحديث لنفسه ولا ينشره في الإعلام، خاصة وأن زوجته التي تحدث عنها بهذا السوء، ساعدته على التعافي من الإدمان حتى بعد الطلاق".

ووجّه أحد المتابعين حديثه إلى الفنانة جينيفر لوبيز، التي يواعدها أفليك حاليا، قائلا: "ربما على جينيفر لوبيز إعادة النظر بشأن مواعدة بن أفليك، فهو جعل الأمر يبدو وكأن زوجته السابقة لا تطاق، لدرجة أنها دفعته لإدمان الكحول، حتى وإن كان يعتقد أن هذا ما حدث، فكان لابد ألا يقول ذلك أمام الناس من أجل أولاده، لأن هذا ما يفعله الرجل النزيه صاحب الكرامة".

يذكر أن "أفليك" قابل زوجته السابقة جينيفر جارنر عندما قاما ببطولة فيلم "ديرديفيل" عام 2003م، ثم تزوجا عام 2005م، بينما حصلا على الطلاق في عام 2018م، ولديهما 3 أطفال، "فيوليت" 16 عاما، و"سيرافينا" 12 عاما، و"صامويل" 9 سنوات.