قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أزمة تجمع الأمطار في محافظة الإسكندرية بدأت منذ عام 2015، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تتعامل مع أزمة الصرف الصحي بشكل مختلف.



وتابع السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «من المقرر عقد جلسة بحضور مسئولي الصرف الصحي ووزارات الري والبيئة والتخطيط لبحث أزمة التغيرات المناخية، ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي».



وأشار إلى أن رفع كفاءة الشبكات الداخلية بالإسكندرية يحتاج إلى إدخال مواسير بأقطار ضخمة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على حركة المرور وحياة المواطنين.



وأكد السجيني متابعة البرلمان والحكومة لملف الإسكندرية باهتمام بالغ.



