الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا على علاقاته مع شرق أوروبا وسط التوترات الروسية الأوكرانية

أكد الاتحاد الأوروبي مجددا على القيم المشتركة والتزامات التعاون مع الدول الشريكة في شرق أوروبا خلال قمة عقدت يوم الأربعاء، على خلفية مخاوف من أن غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وشدد بيان مشترك صدر عقب الاجتماع على التزام المشاركين والاتحاد الأوروبى بالشراكة الشرقية على أساس " القيم الأساسية المشتركة والمصالح المتبادلة والملكية المشتركة".

يشار إلى أن الشراكة الشرقية هي برنامج لتعزيز العلاقات مع أعضاء الاتحاد السوفيتي السابق المجاور للاتحاد الأوروبي.

وركزت المحادثات في بروكسل على التقدم المحرز في مكافحة الفساد ودعم الإصلاحات الديمقراطية ، لكن التوترات الأوكرانية الروسية الأخيرة في ظل خلاف بشأن عضوية كييف المحتملة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) استحوذت على اهتمام أغلب القادة.

وقالت مصادر الناتو إن روسيا حشدت ما بين 75 و 100 ألف جندى بالقرب من الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة مما زاد من حدة التوتر مع التحالف العسكري الغربي.

وقبل القمة، حاولت فرنسا وألمانيا إعادة المحادثات الدبلوماسية بين موسكو وكييف، لحل الصراع المتأجج بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا المستمر في شرق أوكرانيا منذ عام 2014.

وفي مؤتمر صحفي فى بروكسل ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تؤيد محادثات السلام ولكن هناك " عدم رغبة" من جانب روسيا للمشاركة.

ولوحظ أيضا غياب بيلاروس عن الاجتماع، حيث كان مقعدها شاغرا.