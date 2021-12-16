 فلسطين.. إصابة طفلين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين.. إصابة طفلين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب

هديل هلال
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 12:05 م | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 12:07 م

أصيب طفلان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم العروب، شمال الخليل، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس.

وأفاد شهود عيان للوكالة، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفلين نقلا إلى المستشفى، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تستفز المواطنين بتواجدها الدائم على مدخل المخيم، وتوقف مركباتهم وتفتشها ما يعيق حركة تنقلهم من وإلى المخيم.

 


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