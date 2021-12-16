نهلة إمام تفوز بعضوية لجنة التقييم باليونسكو عن المجموعة العربية

فازت الدكتورة نهلة إمام، ممثلة مصر وخبيرة التراث الثقافي غير المادى، بعضوية لجنة التقييم الدولية بمنظمة اليونسكو عن مجموعة الدول العربية، بعد حصولها على 21 صوتا من إجمالي 24 صوتا في منافسة بين مصر ودولتين عربيتين.

وقد نجحت مصر في تسجيل كلا من «النسيج اليدوي والسيرة الهلالية والتحطيب والأراجوز حتى النخلة» في قائمة التراث العالمي غير المادي بمنظمة اليونسكو، عبر جهود كبيرة من قبل وزارتي الثقافة والخارجية ووفد مصري ترأسته الدكتورة نهلة إمام، أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بالمعهد العالي الشعبية بأكاديمية الفنون، التي كانت مهمتها الأولى إقناع المنظمة بأهمية تلك العناصر.

وكانت مصر قد نجحت بالتنسيق مع دول السعودية ولبنان والأردن وتونس في تسجيل الخط العربي على القوائم التمثيلية للتراث الثقافى غير المادي بمنظمة اليونسكو، وذلك عبر جهود وزارتي الثقافة والخارجية ووفد مصر لدى اليونسكو، وهو الملف السادس الذي تم تسجيله بعد (السيرة الهلالية، التحطيب، الأراجوز، الممارسات المرتبطة بالنخلة، والنسيج اليدوى بالصعيد)، وذلك ضمن اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية وبحضور جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

نهلة إمام؛ أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بأكاديمية الفنون، وعضو لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة، وتعد الأولى التي أدخلت مصطلح المعارف الشعبية في الجامعة، حيث أنه في عام 2008 تم تدشين أرشيف الفلكلور ومقره بيت السحيمي بإدارة الدكتور أسعد نديم وأحمد مرسى، وطلبا منها العمل معهم، فبعد البحث داخل الأرشيف اختارت إنشاء قسم المعارف الشعبية وللمرة الأولى يدخل هذا المصطلح في الدراسات المقررة في أكاديمية الفنون.