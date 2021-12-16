السفن العمانية والإيرانية تنفذ التمرين السنوي البحري المشترك «البحث والإنقاذ»

نفذت مجموعة من سفن البحرية السلطانية العُمانية والبحرية الإيرانية، وبإسناد طائرات عمودية من كل من سلاح الجو السلطاني العُماني والقوات الجوية الإيرانية، فعاليات التمرين البحري السنوي المشترك "البحث والإنقاذ"، وذلك في البحر الإقليمي الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، أن التمرين يأتي ضمن الخطط التدريبية التي تنتهجها قوات السلطان المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة وتهدف إلى تبادل الخبرات وإدامة الكفاءة العالية في عدد من المجالات والتخصصات العسكرية، مشيرة إلى أن التمرين اشتمل -في إطار خطته الموضوعة- على المجالات التدريبية لعمليات البحث والإنقاذ.

ووفق الوكالة، ويأتي تنفيذ فعاليات هذا التمرين السنوي على هامش اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية العُمانية الإيرانية المشتركة المنعقدة في إيران، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 17 من الشهر الجاري.

وطبقا للوكالة، شهد فعاليات التمرين العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط، رئيس الجانب العُماني للجنة الصداقة العسكرية العُمانية الإيرانية المشتركة، والعميد محمّد آحادي مساعد رئيس الأركان للشؤون الدولية رئيس الجانب الإيراني في اللجنة، كما شهد فعاليات التمرين أعضاء لجنة الصداقة العسكرية العُمانية الإيرانية المشتركة للجانبين العُماني والإيراني.