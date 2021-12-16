 مبروك عطية: المسلم العادي ليس مكلفا بحفظ القرآن - بوابة الشروق
الخميس 16 ديسمبر 2021 6:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

مبروك عطية: المسلم العادي ليس مكلفا بحفظ القرآن

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 5:45 ص | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 5:45 ص

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن المسلم العادي ليس مكلفًا بحفظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه يجب عليه العمل بما جاء فيه.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن حفظ القرآن الكريم ليس واجبُا على جميع أفراد الأمة، ولكن على المعنين كالآمة والفقهاء وطلاب العلم.

وأضاف، أن الهدف من إنشاء مسابقات القرآن الكريم من قبل الدولة، هو التشجيع على حفظ القرآن، متابعًا أنه لا يجوز إكراه الأطفال على حفظه.

واستكمل، أن فهم القرآن الكريم ليس شرطًا ولكن يجب معرفة أهم ما يحمله القرآن لتطبيقه في خلق الإنسان.

وأشار إلى أن حفظ القرآن الكريم يؤدي إلى تقوية اللغة العربية لدى حافظه، متابعًا أن الصحابة لم يكنوا جميعهم حفظة لكتاب الله.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك