مبروك عطية: المسلم العادي ليس مكلفا بحفظ القرآن

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن المسلم العادي ليس مكلفًا بحفظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه يجب عليه العمل بما جاء فيه.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن حفظ القرآن الكريم ليس واجبُا على جميع أفراد الأمة، ولكن على المعنين كالآمة والفقهاء وطلاب العلم.

وأضاف، أن الهدف من إنشاء مسابقات القرآن الكريم من قبل الدولة، هو التشجيع على حفظ القرآن، متابعًا أنه لا يجوز إكراه الأطفال على حفظه.

واستكمل، أن فهم القرآن الكريم ليس شرطًا ولكن يجب معرفة أهم ما يحمله القرآن لتطبيقه في خلق الإنسان.

وأشار إلى أن حفظ القرآن الكريم يؤدي إلى تقوية اللغة العربية لدى حافظه، متابعًا أن الصحابة لم يكنوا جميعهم حفظة لكتاب الله.