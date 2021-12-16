شي جين بينج يشيد بالعلاقات مع روسيا ويصفها بالأقوى من التحالف

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج بعلاقات بلاده مع روسيا باعتبارها أقوى من التحالف في مكالمة بالفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكر الكرملين، واستعرض الرئيسان التضامن وسط تنامي التوترات مع الغرب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال يوري يوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للصحفيين في إيجاز صحفي عقب المكالمة التي جرت اليوم إن الرئيس شي قال "برغم أنهما ليسا حليفين، إلا أن فعاليتهما تتجاوز هذا المستوى".

وأضاف: "يعكس هذا التعبير المجازي بدقة شديدة جوهر ما يحدث الآن في العلاقات بين دولتينا".

وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية أن الرئيس شي ذكر أن نظيره الروسي "دعم الصين بشدة في الدفاع عن مصالحها الجوهرية وتصدى لمحاولات تقسيم الصين وروسيا".