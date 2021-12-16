صحيفة: سياحة الإمارات الأكثر مرونة عالميا والأسرع تعافيا

أسهمت حملة "أجمل شتاء في العالم" في دعم قطاع السياحة الحيوي في الإمارات لترسيخ دعائم الاقتصاد المتنوع والمستدام، وتعزيز موقع القطاع ضمن الأكثر مرونة عالمياً والأسرع تعافياً والأقل تأثراً من تداعيات جائحة كوفيد 19.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، ارتفع عدد السياح الداخليين إلى 8.9 ملايين نزيل منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 6.2 ملايين نزيل للفترة نفسها من العام الماضي.

وطبقا للصحيفة، تدعم حملة "أجمل شتاء في العالم" الموقع السياحي المتقدم الذي تحتله دولة الإمارات على قائمة الوجهات السياحية الأكثر طلباً على مستوى العالم.

كما تسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية السياحة الداخلية في الإمارات التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العام الماضي، من أجل بناء منظومة سياحية تكاملية شاملة على مستوى الدولة.

وتسلط حملة "أجمل شتاء في العالم" الضوء على أهم المناطق الطبيعية والثقافية والتراثية والتاريخية والعمرانية في الإمارات، ومختلف الأنشطة التي يمكن ممارستها، بالإضافة إلى إبراز مقومات الإمارات التي تجعلها بيئة جاذبة لكل أنواع السياحة.

وتبرز خصوصية التجربة السياحية في كل إمارة من إمارات الدولة السبع، وتروج لمزاياها ومقوماتها المختلفة والفريدة، وتسلط الضوء على أهم المعالم الطبيعية والتراثية والتاريخية والصروح الحديثة والعصرية التي تتمتع بها، والفعاليات الترفيهية والأنشطة الثقافية والمجتمعية، التي تقدمها تحت مظلة الهوية السياحية الموحدة.