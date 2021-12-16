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شهد القطب الشمالي درجة حرارة غير مسبوقة في الارتفاع والتي بلغت 38 درجة مئوية بحسب ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية العالمية أول أمس الثلاثاء.

ونقلت قناة "بي بي سي" البريطانية عن الهيئة، أن تلك الحرارة غير المسبوقة جرى رصدها يونيو الماضي بمدينة فيرخويانسك السيبيرية أثناء نشوب حرائق الغابات.

وأضافت الهيئة، أن تلك الحرارة أعلى بـ 18 درجة مئوية من متوسط حرارة المدينة في شهور يونيو كل عام.

وعلقت الهيئة على الواقعة بأنها أول مرة تقع تاريخيا وأنها حرارة أجدر بأن تكون بإحدى دول حوض البحر المتوسط وليس القطب الشمالي.

ويذكر أن وتيرة احترار القطب الشمالي تزايدت بالضعف خلال السنوات القادمة.

وتسبب الصيف الحار من العام الماضي بالقطب الشمالي بإذابة كميات كبيرة من ثلوج البحر ما يزيد من خطر الفيضانات.

ويقول بيتار توليس سكرتير الهيئة، إن ذلك الاحترار غير المسبوق سببه ذوبان الجليد، وبالتالي ميل لون سطح الأرض للون الغامق الأكثر امتصاص لأشعة الشمس.

ويؤدي ارتفاع الحرارة بجانب ذوبان الثلوج بالقطب الشمالي، لحرائق الغابات التي تطلق كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون الحبيس في التربة القطبية منذ آلاف السنين.