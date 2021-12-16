تاج الدين: نصف مليار دولار دفعتها مصر لشراء لقاحات كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحية والوقائية أن مصر دفعت أكثر من نصف مليار دولار لشراء لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل سريعا منذ بداية الأزمة ويتابع بنفسه يوميا عدد الحالات ووضع الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وقال تاج الدين، في مقابلة خاصة مع القناة "الأولي" الفضائية بالتليفزيون المصري لبرنامج "التاسعة مساءً" مع الإعلامي يوسف الحسيني، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا في تاريخ القطاع الصحي وقدمت ملحمة حقيقية في التعامل مع ملف لقاحات كورونا، كما أن ثقل مصر، السياسي في العالم مكنها من توفير كافة لقاحات كورونا، موجها الشكر والتقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي لجهودهم الكبيرة والمشكورة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن 50 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن، وهناك 1393 مركزا لتلقي اللقاح على مستوى المحافظات، كما أن مصر تلقت 13 مليون جرعة لقاح الأسبوع الماضي من دول عدة، موضحا أن الرئيس السيسي وجه بتوفير جميع أنواع لقاحات فيروس كورونا للمواطنين.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن متوسط عمر المواطن المصري يبلغ 75 عاما، وحققنا طفرة طبية من خلال القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي.

وأوضح تاج الدين، أن الحافز المادي للأطباء جري تحسينه من قبل وستجري زيادته مرة أخري قريبا، كما أنه يجرى تنفيذ 3 مراكز محاكاة لتدريب الأطقم الطبية على مستوى البلاد.

من جهته أخرى، أوضح مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن المحافظات التي لم يكن بها جامعات سيتم إنشاء جامعات بها وكذلك جامعات أهلية، معلنا أن الرئيس السيسى يعرف تماما أن الصحة والتعليم هما ضمان انطلاق الجمهورية الجديدة.

ولفت تاج الدين إلى أن المبادرات الرئاسية الطبية منعت إصابة المواطنين بمضاعفات كورونا، كما أنها ساهمت في الكشف عن الأورام والعلاج والوقاية للمواطنين.

واعتبر مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن تطوير منظومة الطرق لها انعكاس مباشر على صحة الموطنين، متوقعا أنخفاض وتراجع نسبة الإصابة بالضغط والسكر في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأردف تاج الدين، أن عمليات القلب التي تجرى في مصر لا تقل في جودتها عن أي مكان في العالم، مضيفا أن جميع الأجهزة المتقدمة في التشخيص والعلاج موجودة في مصر، كما أننا نغطي أكثر من 80% من احتياجات مصر الدوائية ونسعى لتوطين صناعة الدواء.