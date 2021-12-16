محافظ الإسكندرية: تواجد ميداني لجميع التنفيذيين لمتابعة موجة الطقس السيئ

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ومنها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

وكثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

وتواجد رؤساء الأحياء في الشوارع على مدار اليوم؛ لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وتابع حي العامرية ثانٍ برئاسة اللواء أشرف بهجت تعامل الأجهزة المعنية مع رفع تجمعات مياه الأمطار وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وكسح التجمعات بنطاق الحي.

وقال محارب هيلع رئيس حي شرق، إنه تمت أعمال شفط صرف مياه الأمطار وتصريف مياه أمواج البحر على الكورنيش.

وتابع تمركز سيارات الصرف الصحي في مختلف أنحاء الحي وخاصًة في بؤر تجمع المياه والشوارع الرئيسة لتيسير حركة المرور.

فيما وضعت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي غرب تمركزات سيارات الصرف الصحي وحالة الشوارع والميادين.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول تمركزات سيارات الصرف الصحي في الشوارع والأنفاق، وعلى طريق الكورنيش للتعامل مع تراكمات المياه.

وفي حي الجمرك، أعلن اللواء حسام الشيخ رئيس الحي عن الإنتهاء من أعمال تصريف الشنايش والمصبات، متابعا تمركز سيارات شفط المياه المتواجدة بنطاق الحي للتأكد من عدم تراكم مياه الأمطار.

وقام رجب النقيدي رئيس حي وسط بمتابعة أعمال شفط وتصريف مياه الأمطار، وتابع تمركز سيارات الصرف الصحى بالمناطق الأشد تضررا .

وتابع السيد موسى رئيس حي العجمي أعمال تطهير شنايش المطر ومطابق الصرف الصحي، وأعمال تأمين أبواب أعمدة الإنارة العامة، وتمركز سيارات الصرف الصحي وطريق كورنيش الدخيلة.

وفي حي المنتزه ثانٍ تجول اللواء حسن الجمال ميدانيا تمركزات رجال الصرف الصحي والحماية المدنية؛ للتأكد من التعامل الفوري مع تراكم مياه الأمطار.

كما تابع رئيس حي العامرية أول محمد عبد الله وبحضور جميع الإدارات المعنية أعمال شفط ونزح مياه الأمطار بنطاق الحى والطريق الصحراوي - إسكندرية القاهرة؛ وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات .

وفي برج العرب، تابع اللواء علاء يوسف حالة الشوارع والميادين والطرق وإزالة آثار موجة الطقس السيئ على الطريق الساحلي في نطاق الحي، كما تابع تمركز سيارات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.