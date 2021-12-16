محكمة هولندية تأمر سياسيا يمينيا بالتوقف عن مقارنة إجراءات مكافحة كورونا بمحرقة اليهود

أمرت محكمة اليوم الأربعاء السياسي اليميني الهولندي تيري بوديت بالتوقف عن مقارنة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بسياسات حقبة الحرب العالمية الثانية التي كانت تهدف للتضييق على اليهود ومحو ثقافتهم.

يعني الحكم الذي أصدره القاضي أنه يتعين على بوديت إزالة عدة مقالات نشرها في حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تم أيضا منعه من استخدام صور من المحرقة خلال مناقشات بشأن سياسة احتواء كورونا.

ورفعت منظمتان يهوديتان وأربعة من الناجين من المحرقة الهولوكوست دعوى تتضمن اتهامات ضد بوديت.

واستخدم رئيس المجموعة التشريعية لحزب المنتدي من أجل الديمقراطية تويتر لمقارنة الأفراد غير المطعمين ، الذين يتم منعهم من دخول عدة اماكن عبر أوروبا بسبب المخاوف من العدوى ، باليهود الذين كان النازيون قد منعوهم في البداية من الانخراط في الحياة العامة كمقدمة لجهود لإبادتهم في أوروبا.

وإذا لم يمتثل بوديت للحكم ،فإنه قد يواجه غرامة قدرها 25الف يورو(200ر28دولار).

ودفع بوديت بالقول ان حريته في التعبير عن أرائه تم انتهاكها وقال إنه لم يقصد أبدا التقليل من شأن المحرقة . وقال انه يعتزم التقدم باستئناف بشأن الحكم.

كان المدعون قد قالوا أن بياناته تلحق ضررا بضحايا المحرقة وأقاربهم.

واتفق القاضي على أن بوديت لم يكن يقصد التقليل من شأن المحرقة ولكنه قال "عندما تقارن سياسات احتواء كورونا باضطهاد اليهود، وهما امران لاعلاقة بينهما ، عندئذ فانه يتم الاستخفاف والتقليل من شأن مصير اليهود " .

وأضاف القاضي أن بوديت خلق بالتالي مناخا من شانه يؤدي إلى نشر معاداة السامية.