الضابط الأمريكي السابق المتهم بقتل جورج فلويد يقر بالذنب

أقر ديريك شوفين ضابط الشرطة السابق الذي أدين بقتل جورج فلويد، بالذنب في تهم انتهاك الحقوق المدنية الفيدرالية لضحيته، وذلك في جلسة استماع بولاية مينيسوتا الأمريكية.

موثل شوفين شخصيا أمام المحكمة صباح اليوم الأربعاء لتغيير التماسه إلى مذنب، وذلك لكي لا يواجه محاكمة فيدرالية في شهر يناير القادم، وبالرغم من تفاديه لهذه المحاكمة الفيدرالية، إلا أنه قد يحكم على شوفين بالسجن لعدة سنوات إضافية؛ لأنه سيمثل أمام محاكمة أخرى في وقت لاحق.

وتم اتهام شوفين بتهمتين أولهما هي حرمان فلويد من حقوقه بسبب تثبيت ركبته على رقبة فلويد، حيث كان الرجل أسمر البشرة مقيد اليدين ولم يقاوم، أما الاتهام الثاني فهو فشل شوفين في تقديم الرعاية الطبية لفلويد خلال اعتقاله في 25 مايو عام 2020م والذي أدى إلى وفاته خلال دقائق قليلة.

واعترف شوفين، بالذنب في قضية منفصلة باستخدام تكتيكات مماثلة ضد شاب من مينيابوليس يبلغ من العمر 14 عاما في عام 2017م.

وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، سيطلب المدعون أن يحكم على شوفين بالسجن 25 عاما، على أن يقضيها بالتزامن مع عقوبته السابقة البالغة 22 عاما ونصف، أي أن عامين ونصف سيضافان لمدة عقوبته الأولية.

يذكر أنه أثارت لحظة اعتقال ووفاة جورج فلويد التي صورها أحد المارة بهاتفه المحمول ونشرها على الإنترنت، احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، والتي طالبت بوضع حدا لعدم المساواة العرقية وسوء معاملة الشرطة للمواطنين أصحاب البشرة السمراء