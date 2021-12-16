انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا خلال الربع الثالث بسبب المتحور دلتا

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ذكرت وكالة الإحصاء الرسمية الحكومية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا عانى من ثاني أكبر انخفاض له على الإطلاق كنتيجة للتأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 7ر3 % في الربع الثالث من العام (أيلول/سبتمبر) 2021، وفقا للإحصائيات الرسمية.

وعكست النتائج انخفاضا واسع النطاق في النشاط الاقتصادي بسبب القيود المفروضة لمواجهة كورونا وحالة الإغلاق التي شهدتها البلاد في آب/أغسطس حيث اصطدمت نيوزيلندا بتفشي سلالة دلتا المتحورة من الفيروس.

ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب ارتفاع بنسبة 4ر2 % في الربع الثاني من العام (حزيران/ يونيو) 2021.

وقال روفاني راتناياكي ، كبير مديري إحصائيات نيوزيلندا ، إن قطاعات البيع بالتجزئة والسكن والمطاعم والإنشاءات الصناعية والفنون والترفيه كانت الأكثر تضررا من إجراءات الإغلاق.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي سنويا بنسبة 9ر4 % على مدار العام حتى أيلول/سبتمبر 2021 مقارنة بالعام السابق حتى أيلول/سبتمبر 2020.