بركان سيميرو في إندونيسيا ينفث سحبا ساخنة

نفت بركان سيميرو بإقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا سحبا ساخنة اليوم الخميس، وذلك بعد أسبوعين تقريبا من مقتل ما لا يقل عن 48 شخصا بسبب ثوران هائل.

قال واوان هادي رئيس وكالة الحماية المدنية في منطقة لوماجانج إن الرماد الساخن، الذي يعرف باسم تدفق الحمم البركانية، وصل لمسافة 5ر4 كيلومتر نحو المنحدر الشرقي للبركان.

ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات.

وكان أكثر من 10 آلاف شخص قد لجأوا لأماكن إيواء مؤقتة عقب ثوران البركان في الرابع من كانون أول/ديسمبر الجاري.

وكان البركان، الذي يبلغ طوله 3700 متر، ويعد جزءا من متنزه برومو تينجير سيميرو الوطني، قد ثار عدة مرات منذ كانون أول/ديسمبر 2020.

وتعتبرمنطقة البركان أعلى جبل في جزيرة جاوة، ويقطن بها 145 مليون شخص.

ويشار إلى أن إندونيسيا تقع في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادي، وهى المنطقة التي تعرف بنشاطها الزلزالي، وتضم نحو 128 بركانا نشطا.