وزارة المياه الأردنية توقع اتفاقية لتحويل قناة الملك عبدالله إلى أنبوب مغلق اليوم

توقع وزارة المياه والري الأردنية اليوم الخميس، اتفاقية مشروع ممول من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 70 مليون يورو، لتحويل قناة الملك عبدالله جنوبا، بطول 38 كيلومترا، إلى أنبوب مغلق.

وأوضحت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، في تصريحات لقناة "المملكة" أن المشروع، الذي ستوقع اتفاقيته في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، "سيعمل على حل جذري لمعالجة القناة من خلال منع الاعتداءات وتقليل الفاقد المائي".

وأشارت محاسنة إلى أن "الجزء الجنوبي من القناة تنتهي دراساته في مارس 2022 ويطرح عطاءات لتنفيذه مباشرة". وكانت قالت في تصريحات سابقة إن "مدة المشروع ستكون عامين؛ أي متوقع الانتهاء من المشروع في 29 مارس 2024".

ويهدف المشروع الجديد إلى دعم زيادة استدامة قطاع المياه وفق برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن (2016-2025)، كما يهدف إلى إعادة تخصيص موارد المياه العذبة من استخدامات الري الزراعي إلى إمدادات مياه الشرب، والمساهمة في إدارة أفضل لموارد المياه الحالية.

وبحسب مسودة المشروع التي نشرها البنك؛ فإن القناة المغلقة المقرر إنشاؤها تهدف إلى "استبدال الجزء الجنوبي الحالي من قناة الملك عبدالله المفتوحة المخصصة لمياه الري بهدف تقليل فاقد المياه الذي يقدر بنحو 38%، بما في ذلك الإمدادات غير القانونية والتسرب والتبخر والخسائر الإدارية".