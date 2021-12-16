الحكومة توافق على اتفاق مع بوروندي لتسهيل حركة الدبلوماسيين

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولِمهمة.

ويهدف الاتفاق إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى جمهورية مصر العربية، وجمهورية بوروندى، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لِمهمة السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر، من خلال نقاط العبور المفتوحة قانونا لحركة المرور الدولية، دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلا عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوما من تاريخ الدخول.