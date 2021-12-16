صدر حديثًا عن سلسلة كتاب اليوم الثقافية كتاب جديد بعنوان "الذين قتلوا مي" للكاتب شعبان يوسف، والذي يتناول سيرة حياة الكاتبة مي زيادة ويكشف فيه الظلم الذي عانته الأديبة خلال مسيرتها الأدبية والفكرية.

ينطلق الكتاب من أن مي زيادة لا زالت تفرض نفسها على الحياة الأدبية المصرية، ولازال هناك ما يمكن أن يقال عن تجربتها الاستثنائية على مستوى الأدب والإبداع العربى بصفة عامة، وعلى مستوى الإبداع النسوى والصحافة النسائية بصفة خاصة، وعلى مستوى حياتها وعلاقاتها المتشابكة مع كل رموز الإبداع والفكر والثقافة في مصر.

ويؤكد المؤلف خلال الكتاب أن الظلم الذي عانته الأديبة مي زيادة، لم يكن خاصا فقط بها وبإبداعها وبمسيرتها الأدبية والفكرية، بل تعرضت له كثيرات من الأديبات والمبدعات عموما بأشكال عديدة وذلك على مدى القرن العشرين.

مي زيادة من مواليد 1886 بمدينة الناصرة في فلسطين، وهي كاتبة عربية أتقنت العديد من اللغات، مثل الفرنسية والإنجليزية والألمانية واليونانية والسريانية.

شعبان يوسف، كاتب، وشاعر، وناقد، وباحث مصري، ومؤسس منتدى «ورشة الزيتون الأدبية» ومجلة «كتابات»، له الكثير من الأعمال منها: "ضحايا يوسف إدريس"، "لماذا تموت الكاتبات كمدا"، ا"لمنسيون"، "صرخة فرج فودة"، "بهاء طاهر ناقدا"، "نجيب الريحاني"، "مذكرات مجهولة"، "أكثر من باب للعزلة".