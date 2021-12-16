تسجيل 5 إصابات جديدة بمتحور أوميكرون كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 5 إصابات جديدة بمتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن جميع الحالات المصابة لأشخاص قادمون من الخارج.

وقال مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، اليوم الخميس، إن جميع المصابين تم عزلهم مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمان، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة واستقصاء المخالطين، لحين ظهور الفحوصات المخبرية لهم.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من انتشار متحور «أوميكرون» من فيروس كورونا بمعدل لم نشهده مع المتغيرات السابقة.

وأضاف جيبريسوس - في تصريحات صحفية نقلتها قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الميل إلى استبعاد هذا المتحور باعتباره معتدلاً أمر مثير للقلق، مؤكدًا أن متحور «أوميكرون» قد تم اكتشافه في 77 دولة حول العالم حتى الآن.