أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس عن منح إعانة شهرية هي الأولى من نوعها في البلاد ستمنح للشباب حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل لمدة ستة أشهر.

وأوضح الرئيس الموريتاني في كلمة ألقاها خلال افتتاح البرنامج الخاص للتشغيل والتكوين والدمج المهني بنواكشوط، أن المنحة الشهرية ستخصص لخريجي الجامعات والمعاهد الذين لايزالون يبحثون عن العمل، وقدرها 20 ألف أوقية قديمة (50 يورو) بالنسبة لخريجي الجامعات، و 15 أوقية (35 يورو) بالنسلة لخريجي معاهد التكوين.

وأضاف أن المنحة الجديدة سيستفيد منها خريجو سنوات (2019 - 2020 - 2021)، لمدة ستة أشهر، موضحا أن الهدف من هذه الإعانة هو مساعدة حملة الشهادات ريثما يتمكنوا من الحصول على فرص العمل.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الموريتاني أنه تقرر خلال هذا العام، تخصيص 20 مليار أوقية قديمة أي نحو 48 مليون يورو كل سنة "لتسريع وتيرة التكوين وتنمية مهارات الشباب وتسهيل ولوجهم لسوق العمل".

وأضاف ولد الغزواني أن الحكومة قررت كذلك تخصيص مبلغ 14 مليار أوقية قديمة (30 مليون يورو) لتكوين حوالي 60 ألف شاب ممن "لم يحالفهم الحظ في التمدرس، أو كانوا ضحية لظاهرة التسرب المدرسي"، وذلك لتقديم التكوينات اللازمة لهم في مجالات مختلفة، وتكييف مهاراتهم مع سوق العمل.

وجاءت قرارات الرئيس الموريتاني في خضم موجة غلاء متصاعدة لاسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وارتفاع في البطالة وقبل مغادرته للبلاد متوجها مساء اليوم الى اسطنبول للمشاركة في القمة التركية الإفريقية.

وبحسب إحصاءات رسمية يبلغ معدل البطالة 33 % في البلاد.



