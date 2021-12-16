قال مسؤول حكومي بريطاني، إن وزير الخزانة ريشي سوناك، سيعود إلى المملكة المتحدة بعد قضائه رحلة قصيرة إلى الولايات المتحدة؛ بسبب تزايد حالات متحور كورونا الجديد "أوميكرون" في بريطانيا.

وكان سوناك يخطط في الأصل للعودة من الولايات المتحدة، بعد غد السبت، ومع ذلك سيعود اليوم، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأضاف المسؤول - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - أن سوناك كان من المقرر أن يناقش إجراءات دعم جديدة محتملة للشركات التي تضررت بشدة من انتشار متغير "أوميكرون".

وواجه الوزير اتهامات بأنه لم يكن متواجدًا في الأيام الأخيرة، حيث ارتفعت الإصابات بفيروس "كورونا" إلى مستويات قياسية جديدة.

بدوره، حث حزب العمال المعارض، سوناك - الذي كان في كاليفورنيا - على "مغادرة هوليوود والعودة إلى الواقع".

وقال بات ماكفادين، وزير الخزانة في "حكومة الظل"، للنواب اليوم: "لماذا قرر المضي قدمًا في رحلة إلى كاليفورنيا يوم الثلاثاء عندما كان من الواضح بالفعل أن الشركات البريطانية كانت تكافح للتعامل مع ما أسماه رئيس الوزراء نفسه (موجة المد والجزر من أوميكرون)".