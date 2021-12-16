أكدت مصادر في الهيئات الاقتصادية اللبنانية أن طريق الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية تبدأ بفك الحصار السياسي عن الاقتصاد.

وقالت المصادر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "لقد بات جلياً لكل اللبنانيين بأن الطبقة السياسية قد فشلت في إيجاد العلاجات للازمة الاقتصادية والمالية، علماً بأنها هي التي تسببت في تفاقمها على مدى سنوات طويلة".

وأضافت أن "لبنان ليس مفلساً، وباب الأزمة الاقتصادية ليس مقفلاً على الحل، فالأمور قابلة لأن تدخل إلى الحل الجذري، عبر عزل الاقتصاد عن السياسة وترك الملف الاقتصادي لمعالجته من قبل الاقتصاديين بمعزل عن التدخلات السياسية التي تتجلى في أبشع صورها في هذه المرحلة التي أدخل فيها الاقتصاد والأزمة في بازار الانتخابات النيابية".

وقالت المصادر إن "نَأت السياسة عن الاقتصاد، فنحن قادرون على أن نعالج الأمور، وأن نستعيد الثقة ببلدنا، وأن نعيد النمو وأن نأتي بالاستثمارات، ولكن طالما أن السياسة هي الطاغية على كل شيء، فلا أمل يرجى منها، بل هناك مزيد من الانحدار وصولاً إلى الانهيار الذي، مع الأسف، يقاربه السياسيون بإنكار فظيع".