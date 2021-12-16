السجن 3 أعوام لمتهم بهتك عرض تلميذة داخل مدرسة في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي إبراهيم، اليوم الخميس، عامل يدعى "ع.خ.م"، 59 عامًا، "فراش" بمدرسة، تابعة لإدارة العجمي التعليمية، بالسجن لمدة 3 أعوام؛ لاتهامه بهتك عرض الطفلة "هـ.م.إ"، تلميذة بالصف السادس الابتدائي، تبلغ من العمر 11 عامًا، عقب انقضاء اليوم الدراسي، وذلك في القضية رقم 22446 لسنة 2021 جنايات الدخيلة.



وكانت النيابة العامة، قررت حبس المتهم إحتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ وناظرت تحريات المباحث، وتقرير الطب الشرعي لحالة التلميذة، واستمعت لمسئولي المدرسة، وشهود العيان، والمجني عليها؛ والتي ذكرت أن المتهم حاول تجريدها من ملابسها، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، واحتضانها بالقوة، إلا أنها صرخت وافتضح أمره، وتم نجدتها قبل إيذائها.



وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغًا من إدارة العجمي التعليمية، بضبط فراش، حال محاولته التحرش بتلميذة، بعد انتهاء الفترة المسائية من اليوم الدراسي، وتنبه مدير المدرسة وعدد من عمال الصيانة لأمره، وأنقذ الطفلة من براثنه، واحتجزوه في إحدى حجرات المدرسة، وذلك عقب استغاثة وصراخ التلميذة.



وبإبلاغ الشرطة، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الدخيلة إلى مكان البلاغ، بالتزامن مع حضور أسرة الطفلة، وبالمعاينة والفحص، تبين استدراج "المتهم" العامل بالمدرسة، للتلميذة من أمام البوابة الرئيسية إلى المقصف "الكانتين"، عقب انتهاء اليوم الدراسي، وذلك لدى انتظارها شقيقتها الأخرى، القادمة من المدرسة المجاورة.



وبتقنين الإجراءات، واقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المُقدم بحقه، بعضوية المستشارين: عبد الفتاح العكاري، وإمام محمد الصيرفي، وسكرتير الجنايات، السيد البتانوني.