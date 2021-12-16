مدير شرطة المرور يقود حملة على مركبات التوكتوك المخالفة في الإسكندرية

واصلت إدارة شرطة المرور في الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، حملاتها الميدانية؛ بهدف ضبط المركبات المخالفة، في نطاق المحاور المرورية الرئيسية، وذلك بإشراف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة.

وقاد الحملة، مدير إدارة شرطة المرور، اللواء حسام كمال، ومساعدي مدير الأمن، وضباط شرطة المرافق، ومباحث المرور، والكول الأمني التابع لقسم شرطة أول المنتزه، حيث تم فحص الرخص المرورية لسائقي سيارات "الأجرة والملاكي".

وشملت الحملة مناطق "مزلقان القطار بسيدي بشر، وميدان محمد نجيب، وميدان الساعة، وشارع الجلاء"، حيث تم ضبط العشرات من مركبات الـ"توكتوك"، المخالفة لتعليمات المرور بحظر سيرها في الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية.

ووفقًا لمصدر أمني، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لليوم الرابع على التوالي.