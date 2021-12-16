قال الدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على إنشاء مرافق لرفع معلات جمع القمامة، وذلك استعدادًا لمعالجتها وتدويرها، والتخلص الآمن منها.

وتابع خلال حديثه لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأثنين، أن الحكومة تخطط للنهوض بمنظومة البنية التحيتية، مستكملا: "تجميع القمامة يتطلب معرفة الطريق الذي سيتم إعدامها بها، وذلك بدلاً من الحرق الذي يتسبب في مخاطر صحية للمواطنين".

وأضاف، أن التخلص الآمن للمخلفات يأتي حفاظًا على حياة المواطنين، لافتًا إلى أنه يجب رفع الوعي لدى المواطنين بشأن الحفاظ على المشروعات التى تم إنشائها على أرض الواقع.

وفي وقت سابق، صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأن الدولة بدأت فى إنشاء البنية التحتية فى مجال البيئة لحل أزمة مقالب القمامة العشوائية، كما أنه تم البدء فى إنشاء خلايا الدفن ورفع كفاءة خطوط الإنتاج.