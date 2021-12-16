مستشار الصحة العالمية: حان الوقت لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إنه حان الوقت الآن لتلقي الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا.

وأكد عصمت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، مساء الأربعاء، أن متحوّر أوميكرون طريقته في الانتشار أسرع من متحوّر دلتا ولكن بصورة بسيطة وليست خطيرة بالنسبة للمصاب.

وأشار إلى أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومشاكل صحية خصوصًا في الصدر في حاجة شديدة للحصول على جرعة تالتة معززة لحمايتهم.

وشدد مستشار منظمة الصحة العالمية، على ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية بجانب الحصول على التطعيم بقوله: "إجراءات الاحترازية هي الأكثر أهمية وهي الأولى للاتباع بالإضافة للتطعيم".

وبحسب ما ذكر الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، فإن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا حتى الآن بلغ 50 مليون مواطن.