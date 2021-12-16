تقرير: الأجانب أكثر المتضررين بقيود العقارات الجديدة في سنغافورة

يُحتمل أن تؤدي قيود جديدة فرضتها سنغافورة اليوم الخميس، لمنع تعرض من يشترون المنازل للاستدانة المفرطة إلى إبطاء عمليات الشراء من جانب المقيمين الدائمين والمغتربين أكثر من غيرهم، وفقا لبيان صادر عن وكالة "أورنج تي آند تاي" للعقارات المعنية بمراقبة القطاع .

ونقلت وكالة :بلومبرج" للأنباء عن البيان، أن عدد الوحدات السكنية التي اشتراها المقيمون الدائمون في سنغافورة زاد بنسبة 55.3% هذا العام، وهو أكبر عدد بين جميع الفئات، فيما ارتفعت مشتريات الأجانب بنسبة 45%.

ومع زيادة إعادة فتح الحدود وممرات السفر أمام الحاصلين على لقاحات كورونا، من المتوقع عودة المزيد من المقيمين الدائمين والأجانب وبالتالي زيادة الطلب.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الرسوم على المشترين لمنزل ثاني والأجانب الذين يشترون العقارات الخاصة إلى إبطاء الطلب من هذه الفئة، حسبما قالت كريستين صن، النائبة الأولى لرئيس البحوث والتحليلات في وكالة "أورنج تي آند تاي".