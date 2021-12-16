محافظ البنك المركزي الأسترالي يستبعد زيادة أسعار الفائدة خلال العام المقبل

قال فيليب لوي محافظ بنك احتياط أستراليا (المركزي) اليوم الخميس إنه من غير المحتمل زيادة سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا خلال العام المقبل.

وأضاف لوي خلال مشاركته في منتدى اقتصادي إن مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي مستعد للتحلي بالصبر في التعامل مع ملف سعر الفائدة.

كما عرض محافظ البنك المركزي الأسترالي الخيارات المتاحة أمام البنك بالنسبة لبرنامج شراء السندات، مشيرا إلى أن الخيار الأول هو تقليل وتيرة شراء السندات منذ منتصف شباط/فبراير المقبل، مع احتمال إنهاء البرنامج تماما خلال أيار/مايو المقبل.

وأضاف أنه إذا سارت الأمور في اتجاه تحقيق أهداف مجلس السياسة النقدية، بشكل أفضل من التوقعات، يمكن للمجلس إنهاء برنامج شراء السندات خلال شباط/فبراير المقبل.

وأضاف لوي أنه إذا كان التقدم أبطأ، أو إذا زادت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد، فإن مجلس السياسة النقدية سيبقي المرونة بشأن البرنامج، مع إمكانية مراجعة البرنامج في أيار/مايو المقبل.