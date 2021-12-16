مديرية الشباب بدمياط تواصل مشروع «فيلم وندوة وجائزة»

واصلت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، تنظيم فعاليات مشروع البرامج التعليمية والمهارية لأبناء مبادرة "حياة كريمة" تحت شعار "فيلم وندوة وجائزة" للمرحلة السنية من 12 وحتى 16 عاما، في 10 مراكز شباب بقرى دمياط، وذلك لليوم الثامن، وينتهي المشروع فعالياته لليوم العاشر غدا الجمعة.

وقال محمود زهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، إن فعاليات، أمس الأربعاء، تمت في مركز شباب البراشية مركز الزرقا، بالتعاون مع إدارة الطلائع بالمديرية، والتي شهدت حضورا كبيرا من الطلائع.

ونفذت المدربة مي الهندي، عرض الفيلم على 50 طليعا من خلال داتا شو، ومناقشتهم في محتوى فيلم "الكهوف" التي تمتلئ بالخفافيش والثعابين، والأنهار والزواحف البرية، وقد تفاعل الطلائع بشكل ممتاز مع المخرجة، وتجاوبوا مع فكرته.

وبدوره، أضاف أسامة خليفة وكيل المديرية، أن المدرب قام بإلقاء الأسئلة على الطلائع لمعرفة مدى استيعابهم للفيلم، وما قدم من مادة علمية، وتم توزيع الجوائز على الطلائع الفائزين في نهاية اليوم.

وأوضح خليفة، أن المبادرة تستهدف البرامج التعليمية والمهارية التي تنفذها الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة، وتستهدف 500 من النشء في المرحلة العمرية من 12 حتى 16عامًا، ويتم تنفيذها داخل 10 مراكز شباب في مختلف المحافظة، خلال ديسمبر الجاري.

ومن جانبها، أشارت لؤة السبع مدير إدارة الطلائع بدمياط، إلى أن البرامج تسعى إلى إكساب الطلائع العديد من الاتجاهات الإيجابية والتثقيفية، والمهارات نحو التعلم والاطلاع على أحدث الأفلام الوثائقية، من خلال ورش عمل تفاعلية تعرض أفلام وثائقية بشأن كوكب الأرض والتغيرات الحادثة للكون.