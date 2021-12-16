أنباء عن تراجع العراق عن التقدم بمرشح لأمانة أوبك

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نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسؤولين بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن العراق تراجع عن خططه للتقدم بمرشح لمنصب أمين عام المنظمة.

ومن المقرر أن تختار أوبك أمينا عاما جديدا الشهر المقبل ليحل محل محمد باركيندو، الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة في يوليو.

ولفتت بلومبرج إلى أن انسحاب بغداد يمهد إلى حد كبير الطريق أمام المرشح الوحيد المعلن حتى الآن الكويتي هيثم الغيص.

ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا للتصويت في الثالث من يناير.

جدير بالذكر أن أمناء المنظمة لا يتولون وضع سياسة إنتاج المنظمة، إلا أنهم يعملون كوسطاء للتقريب بين الدول الأعضاء التي عادة ما تكون مختلفة في اتجاهاتها.