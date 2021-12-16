 صلاح لا يمل من التهديف.. الفرعون يصل لهدفه الـ 15 بالبريميرليج هذا الموسم - بوابة الشروق
الخميس 16 ديسمبر 2021 11:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

صلاح لا يمل من التهديف.. الفرعون يصل لهدفه الـ 15 بالبريميرليج هذا الموسم

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 10:39 م | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 10:39 م

وقع محمد صلاح نجم ليفربول، على هدفه الـ 15 بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بمرمى نيوكاسل، باللقاء المقام مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 17 من البريميرليج.

وسجل صلاح الهدف 15 له والثاني لفريقه ضد نيوكاسل بالمباراة التي يتقدم فيها ليفربول على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.

وجاء هدف صلاح بعدما ارتدت كورة سددها ماني تصدى لها حارس مرمى نيوكاسل قبل أن تأتي لصلاح الذي يسددها بقوة ويسكنها شباك خصومه.

وبات صلاح أول لاعب في صفوف الريدز يسجل للمباراة الخامسة على التوالي ضد نيوكاسل على ملعب أنفيلد، حيث سجل حتى الآن 5 أهداف في 5 مباريات.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك