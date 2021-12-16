وقع محمد صلاح نجم ليفربول، على هدفه الـ 15 بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بمرمى نيوكاسل، باللقاء المقام مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 17 من البريميرليج.

وسجل صلاح الهدف 15 له والثاني لفريقه ضد نيوكاسل بالمباراة التي يتقدم فيها ليفربول على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.

وجاء هدف صلاح بعدما ارتدت كورة سددها ماني تصدى لها حارس مرمى نيوكاسل قبل أن تأتي لصلاح الذي يسددها بقوة ويسكنها شباك خصومه.

وبات صلاح أول لاعب في صفوف الريدز يسجل للمباراة الخامسة على التوالي ضد نيوكاسل على ملعب أنفيلد، حيث سجل حتى الآن 5 أهداف في 5 مباريات.